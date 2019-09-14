Голова ОБСЄ пояснив, у чому є складнощі з ідеєю миротворців для України

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак стверджує, що дискусії про миротворчу операцію на Донбасі потребують сталого перемир’я в регіоні, яке наразі відсутнє.

Про це він заявив у виступі на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Нам потрібен мир для того, щоби надсилати миротворчу операцію", - заявив, зокрема, Лайчак.

Варто зауважити, що світова практика знає приклади розгортання миротворчих операцій у регіоні, де ще не встановлене стале перемир’я, однак в Україні є ще одна складність – сторони мають протилежну думку щодо мандату місії.

Лайчак виклав свою позицію щодо обов’язкових умов, за яких має працювати місія. "Миротворча місія не має бути використана для легітимізації цих дивних збройних формувань на лінії зіткнення… Також у мандаті потрібний повний доступ (до території конфлікту)", - заявив він.

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"У нас є два бачення миротворчої місії, і вони повністю несумісні", - підсумував він, пояснивши, що за цих умов виконання Мінських домовленостей, на його думку є єдиним реальним варіантом.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що Україна не повинна давати згоду на миротворчу операцію доти, доки не вичерпає інші шляхи виконання Мінських домовленостей.