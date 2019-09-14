Председатель ОБСЕ пояснил, в чем есть сложности с идеей миротворцев для Украины

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак утверждает, что дискуссии о миротворческой операции на Донбассе требуют устойчивого перемирия в регионе, которое пока отсутствует.

Об этом он заявил в выступлении на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Нам нужен мир для того, чтобы отправлять миротворческую операцию", - заявил Лайчак.

Стоит заметить, что мировая практика знает примеры развертывания миротворческих операций в регионе, где еще не установлено устойчивое перемирие, однако в Украине есть еще одна сложность – стороны имеют противоположное мнение относительно мандата миссии.

Лайчак изложил свою позицию относительно обязательных условий, при которых должна работать миссия. "Миротворческая миссия не должна быть использована для легитимизации этих странных вооруженных формирований на линии соприкосновения... Также в мандате нужен полный доступ (к территории конфликта)", - заявил он.

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"У нас есть два видения миротворческой миссии, и они полностью несовместимы", - подытожил он, пояснив, что при этих условиях исполнения Минских договоренностей, по его мнению, является единственным реальным вариантом.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Украина не должна давать согласие на миротворческую операцию до тех пор, пока не исчерпает другие пути выполнения Минских договоренностей.