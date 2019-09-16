РФ працює з молоддю Латвії, щоб підірвати нацбезпеку - МВС

Робота Росії з молодим поколінням у Латвії створює довгострокові ризики для захисту конституційного ладу Латвії.

Про це йдеться у проєкті Концепції національної безпеки, розробленому Міністерством внутрішніх справ Латвії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LETA.

Росія активно "використовує політику співвітчизників як інструмент для залучення цих людей до заходів, спрямовані проти національної безпеки Латвії". Одні з пріоритетів в цьому напрямку - зміцнення історичної пам'яті та військово-меморіальна робота.

Відповідно, пам'ятники та меморіали відновлюються та зберігаються, щоб підкреслити історичну присутність Росії на території Латвії. Таким чином Росія прагне до власного тлумачення історичних подій, заперечуючи факт окупації Латвії та ставить під сумнів основи державності, що суперечить інтересам національної безпеки Латвії, підкреслює концепція.

Надання молодим латвійцям стипендій на навчання в університетах Росії та зусилля щодо залучення молодих співвітчизників до молодіжних заходів у Росії - лише деякі із способів, якими Росія прагне створити собі лояльне молоде покоління, яке використовуватиме у майбутньому, підкреслюється в документі.

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"Ці російські дії суперечать зусиллям Латвії щодо створення згуртованого громадянського суспільства та можуть також створювати ризики для євроатлантичної геополітичної орієнтації Латвії", - сказано в концепції.

Збройні сили Росії та військова інфраструктура, яка розташована в стратегічному напрямку Європи, також передбачають розвиток розвідувальних та спеціальних можливостей, спрямованих проти Латвії відповідно до військових цілей. Діяльність російських спецслужб проти Латвії є частиною антизахідної діяльності, підкреслюється в концепції.

Також зазначається, що російські спецслужби проводять цілеспрямовану та систематичну роботу з метою отримання розвідки щодо ключових аспектів внутрішньої, зовнішньої політики, безпеки, економічної та енергетичної політики Латвії, а також для моніторингу соціальних процесів та громадських настроїв.

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Оборонні можливості Латвії, стратегія дій НАТО в регіоні, розширена присутність Альянсу, а також безпека зовнішнього кордону та ситуація в прикордонній зоні викликають все більший інтерес з боку російських спецслужб. Інші іноземні спецслужби також зацікавлені в цих питаннях, зазначено в концепції.

У вівторок, 17 вересня, уряд представить проєкт концепції міністрові внутрішніх справ та начальнику Служби державної безпеки.