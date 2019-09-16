РФ работает с молодежью Латвии, чтобы подорвать нацбезопасность – МВД

Работа России с молодым поколением в Латвии создает долгосрочные риски для защиты конституционного строя Латвии.

Об этом говорится в проекте Концепции национальной безопасности, разработанном Министерством внутренних дел Латвии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LETA.

Россия активно "использует политику соотечественников как инструмент для привлечения этих людей к мероприятиям, направленным против национальной безопасности Латвии". Среди приоритетов в этом направлении - укрепление исторической памяти и военно-мемориальная работа.

Соответственно, памятники и мемориалы восстанавливаются и сохраняются, чтобы подчеркнуть историческую присутствие России на территории Латвии. Таким образом Россия стремится к собственному толкования исторических событий, отрицая факт оккупации Латвии и ставит под сомнение основы государственности, что противоречит интересам национальной безопасности Латвии, подчеркивает концепция.

Предоставление молодым латвийцам стипендий на обучение в университетах России и усилия по привлечению молодых соотечественников к молодежным мероприятиям в России - лишь некоторые из способов, которыми Россия стремится создать себе лояльное молодое поколение, которое будет использовать в будущем, подчеркивается в документе.

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"Эти российские действия противоречат усилиям Латвии по созданию сплоченного гражданского общества и могут также создавать риски для евроатлантической геополитической ориентации Латвии", - говорится в концепции.

Вооруженные силы России и военная инфраструктура, которая расположена в стратегическом направлении Европы, также предусматривают развитие разведывательных и специальных возможностей, направленных против Латвии в соответствии с военных целей. Деятельность российских спецслужб против Латвии является частью антизападной деятельности, подчеркивается в концепции.

Также отмечается, что российские спецслужбы проводят целенаправленную и систематическую работу с целью получения разведки по ключевым аспектам внутренней, внешней политики, безопасности, экономической и энергетической политики Латвии, а также для мониторинга социальных процессов и общественных настроений.

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Оборонительные возможности Латвии, стратегия действий НАТО в регионе, расширенное присутствие Альянса, а также безопасность внешней границы и ситуация в приграничной зоне вызывают все больший интерес со стороны российских спецслужб. Другие иностранные спецслужбы также заинтересованы в этих вопросах, говорится в концепции.

Во вторник, 17 сентября, правительство представит проект концепции министру внутренних дел и начальнику Службы государственной безопасности.