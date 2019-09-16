Муниципалитет в Дании вводит для сотрудников 4-дневную рабочую неделю

Муниципалитет Одсхерред, что входит в состав области Зеландия на востоке Дании, станет первым местным органом власти в стране, который введет 4-дневную рабочую неделю

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По словам Кирстен Лунд Марквардсен, главы отдела муниципалитета по работе с персоналом, выходные у сотрудников будут начинаться с пятницы уже с этой недели.

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Основанием для сокращения рабочей недели стали трехлетние испытания различных инициатив в местном совете. В то же время местные жители смогут связаться с сотрудниками муниципалитета в нерабочее время в рабочие дни.

"Представители общественности смогут звонить раньше и позже в рабочий день в обмен на то, что мы закрыты в пятницу. Это должно позволить нам улучшить качество муниципальных услуг, предоставляя нашим сотрудникам дополнительный выходной", - сказала Марквардсен.

Четыре продленных рабочих дня для персонала составят 35-часовую рабочую неделю. Типичная рабочая неделя в Дании составляет около 37,5 часов.

Графики работы персонала будут индивидуальными, но каждая неделя может содержать как минимум один длинный рабочий день. Часы приема будут с 7 утра до 7 вечера.