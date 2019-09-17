Верховний суд Британії вирішить, чи законно Джонсон призупинив роботу парламенту

Верховний суд Великої Британії розгляне дві апеляції щодо законності рішення прем’єр-міністра Бориса Джонсон призупинити роботу парламенту до 14 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Перед початком розгляду справи судом Джонсон сказав, що у нього зберігається "найбільша повага до судової системи", а її незалежність "є елементом слави Великої Британії".

"І я думаю, що найкраще, що я можу сказати, це те, що треба почекати і подивитися, що вони скажуть", - заявив прем'єр, відповідаючи на запитання про готовність скликати парламент, якщо так вирішать судді.

Слухання триватимуть до четверга.

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Міністр юстиції Роберт Бакленд сказав, що незалежно від рішення Верховного суду, "незалежність нашої судової системи" повинна поважатися.

"З мого боку було б неправильно передбачати, що скажуть їхні світлості. Я б просто сказав: ми дуже уважно вивчимо постанову і будемо дотримуватися законності", – заявив він.

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Минулого тижня Вищий цивільний суд Шотландії вирішив, що рішення Джонсона призупинити роботу парламенту було незаконним. Але тижнем раніше Вищий суд Англії і Уельсу вирішив, що Джонсон діяв згідно із законом. Апеляції на ці два рішення і розгляне Верховний суд.

Британський парламент не працює з 10 вересня.