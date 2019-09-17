Верховный суд Великобритании установит, законно ли Джонсон приостановил работу парламента

Верховный суд Великобритании рассмотрит две апелляции относительно законности решения премьер-министра Бориса Джонсон приостановить работу парламента до 14 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Перед началом рассмотрения дела судом Джонсон сказал, что он сохраняет "наибольшее уважение к судебной системе", а ее независимость "является элементом славы Великобритании".

"И я думаю, что лучшее, что я могу сказать, это то, что надо подождать и посмотреть, что они скажут", - заявил премьер, отвечая на вопрос о готовности созвать парламент, если так решат судьи.

Слушания продлятся до четверга.

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Министр юстиции Роберт Бакленд сказал, что вне зависимости от решения Верховного суда "независимость нашей судебной системы" должна уважаться.

"С моей стороны было бы неправильно предполагать, что скажут их светлости. Я бы просто сказал: мы очень внимательно изучим постановление и будем придерживаться законности", - заявил он.

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На прошлой неделе Высший гражданский суд Шотландии решил, что решение Джонсона приостановить работу парламента было незаконным. Но неделей ранее Высший суд Англии и Уэльса решил, что Джонсон действовал по закону. Апелляции на эти два решения и рассмотрит Верховный суд.

Британский парламент не работает с 10 сентября.