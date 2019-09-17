Скандал з Джонсоном у Люксембурзі викликав гнів у Британії

У Консервативній партії Британії "розгнівані" з приводу "приниження" Люксембургом британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Про це повідомляє британська газета The Times з посиланням на джерела.

Перед приїздом Джонсона біля резиденції прем’єра Люксембургу Ксав'є Беттеля зібралися учасники акції протесту, які вигукували гасла проти Brexit та Джонсона. Як повідомили на Даунінг-стріт, Джонсон попросив провести зустріч з пресою в приміщенні, щоб журналісти змогли почути, про що йдеться.

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Однак Беттель провів пресконференцію на самоті і вказав на порожнє місце Джонсона, коли говорив, що кампанія Brexit повна брехні.

Джонсона "висміяли" за "надзвичайного порушення протоколу", написала The Times.

Люксембург був "приголомшливо грубим", заявила The Sun, головний таблоїд Британії.