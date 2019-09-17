Скандал с Джонсоном в Люксембурге вызвал гнев в Великобритании

В Консервативной партии Британии разгневаны из-за "унижения" Люксембургом британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники.

Перед приездом Джонсона возле резиденции премьера Люксембурга Ксавье Беттеля собрались участники акции протеста, которые выкрикивали лозунги против Brexit и Джонсона. Как заявили на Даунинг-стрит, Джонсон попросил провести встречу с прессой в помещении, чтобы журналисты смогли услышать, о чем идет речь.

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Однако Беттель провел пресс-конференцию в одиночестве и указал на пустое место Джонсона, когда говорил, что кампания Brexit полна лжи.

Джонсона "высмеяли" при "чрезвычайном нарушении протокола", написала The Times.

Люксембург был "потрясающе грубым", заявила The Sun, главный таблоид Великобритании.