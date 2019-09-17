Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Пристайко: на "нормандському" саміті узгоджуватимуть розробку документа

Трамп каже, що не хоче війни після атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії

Посольство України обурене візитом русинських "друзів" Земана до Криму

Генасамблея ООН внесла питання України у порядок денний: хто голосував проти






Польському та литовському єврокомісарам скоротили повноваження - ЗМІ

Вівторок, 17 вересня 2019, 10:47

Майбутня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скоротила повноваження комісара з питань сільського господарства, яким має стати представник Польщі Януш Войцеховський.

 Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Компетенцію щодо державної допомоги в аграрному секторі передали до повноважень комісара з конкуренції, яким стане данка Маргрете Вестагер. 

Детальної інформації про це рішення наразі немає. Журналісти познайомилися з нею, вивчаючи документ, що описує повноваження окремих комісарів.

Це насамперед адміністративна зміна - Войцеховський втрачає контроль над великою групою чиновників, але це також може означати зміну політики. До цього часу існували дещо гнучкіші правила надання державної допомоги у сільському господарстві. Наприклад, країна може підтримувати фермерів у разі кризи, надаючи до 25 тисяч євро без оповіщення Комісії. 

Читайте також
Фон дер Ляєн оголосила перелік членів нової Єврокомісії

У лютому ЄК збільшила суму з 15 тисяч, стверджуючи, що "це дозволить підвищити гнучкість та ефективність, надто у випадку кризи та ситуацій, що вимагають швидкої реакції органів державної влади".

Зараз питання полягає в тому, чи залишатиметься така гнучкість та полегшення. Фон дер Ляєн також забрала питання державної допомоги у сфері риболовлі у литовського комісара Віргініюса Сінкевічуса, також передавши їх під контроль Вестагер.

Нагадаємо, кандидати в Єврокомісію ще мають пройти співбесіди в Європарламенті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Єврокомісія
powered by lun.ua