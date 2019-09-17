Польському та литовському єврокомісарам скоротили повноваження - ЗМІ

Майбутня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скоротила повноваження комісара з питань сільського господарства, яким має стати представник Польщі Януш Войцеховський.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Компетенцію щодо державної допомоги в аграрному секторі передали до повноважень комісара з конкуренції, яким стане данка Маргрете Вестагер.

Детальної інформації про це рішення наразі немає. Журналісти познайомилися з нею, вивчаючи документ, що описує повноваження окремих комісарів.

Це насамперед адміністративна зміна - Войцеховський втрачає контроль над великою групою чиновників, але це також може означати зміну політики. До цього часу існували дещо гнучкіші правила надання державної допомоги у сільському господарстві. Наприклад, країна може підтримувати фермерів у разі кризи, надаючи до 25 тисяч євро без оповіщення Комісії.

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У лютому ЄК збільшила суму з 15 тисяч, стверджуючи, що "це дозволить підвищити гнучкість та ефективність, надто у випадку кризи та ситуацій, що вимагають швидкої реакції органів державної влади".

Зараз питання полягає в тому, чи залишатиметься така гнучкість та полегшення. Фон дер Ляєн також забрала питання державної допомоги у сфері риболовлі у литовського комісара Віргініюса Сінкевічуса, також передавши їх під контроль Вестагер.

Нагадаємо, кандидати в Єврокомісію ще мають пройти співбесіди в Європарламенті.