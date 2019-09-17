Польскому и литовскому еврокомиссарам сократили полномочия - СМИ

Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сократила полномочия комиссара по вопросам сельского хозяйства, кем должен стать представитель Польши Януш Войцеховский.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Компетенцию по государственной помощи в аграрном секторе передали в полномочия комиссара по конкуренции, кем станет датчанка Маргрете Вестагер.

Детальной информации об этом решении пока нет. Журналисты познакомились с ней, изучая документ, описывающий полномочия отдельных комиссаров.

Это прежде всего административное изменение - Войцеховский теряет контроль над большой группой чиновников, но это также может означать изменение политики. К этому времени существовали более гибкие правила предоставления государственной помощи в сельском хозяйстве. Например, страна может поддерживать фермеров в условиях кризиса, предоставляя до 25000 евро без сообщения Комиссии.

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В феврале ЕК увеличила сумму с 15 000, утверждая, что "это позволит повысить гибкость и эффективность, особенно в случае кризиса и ситуаций, требующих быстрой реакции органов государственной власти".

Сейчас вопрос заключается в том, сохранится ли такая гибкость и облегчение. Фон дер Ляен также забрала вопросы государственной помощи в сфере рыболовли у литовского комиссара Виргиниюса Синкевичуса, также передав их под контроль Вестагер.