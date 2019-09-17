ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити компенсації за переслідування у Придністров'ї
Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі про порушення прав людини у школах, які ведуть навчання румунською мовою у Придністров'ї.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ухвалу.
Справа стосувалась скарг на тиск, який чинила в 2013-14 роках влада самопроголошеного Придністров'я на чотири румуномовні школи в цьому регіоні, які використовували латинський алфавіт.
Заявниками були п'ять учнів, троє батьків та 10 працівників цих шкіл. Європейський суд з прав людини одноголосно визнав, що:
· Росія порушила право на освіту 8 заявників (5 учнів та 3 батьків учнів у відповідних школах);
· Росія порушила право на повагу до приватного життя стосовно 10 заявників (співробітників відповідних шкіл) шляхом переслідування з боку влади Придністров'я;
· Росія порушила право на свободу та безпеку стосовно трьох заявників (співробітників однієї із відповідних шкіл);
· Росія порушила право на повагу до приватного та сімейного життя через обшуки у 3 заявників (співробітників однієї із відповідних шкіл) та арешт їхньої власності органами Придністров'я.
Суд також одноголосно постановив, що Молдова не порушувала цих прав заявників.
Зокрема, суд визнав, що Російська Федерація здійснювала ефективний контроль над придністровською "республікою" протягом відповідного періоду, і що, зважаючи на продовження військової, економічної та політичної підтримки Придністров'я, без якої останнє не могло б вижити, відповідальність була покладена на Росію. Рішення остаточне.
Суд постановив, що Росія повинна сплатити 12 тисяч євро кожному з трьох заявників за відшкодування нематеріальної шкоди; по 6 тисяч євро кожному з 15 заявників за моральну шкоду; та 5 тисяч євро спільно усім заявникам за витрати, пов'язані з процесом.