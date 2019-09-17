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ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити компенсації за переслідування у Придністров'ї

Вівторок, 17 вересня 2019, 12:51

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі про порушення прав людини у школах, які ведуть навчання румунською мовою у Придністров'ї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ухвалу.

Справа стосувалась скарг на тиск, який чинила в 2013-14 роках влада самопроголошеного Придністров'я на чотири румуномовні школи в цьому регіоні, які використовували латинський алфавіт.

Заявниками були п'ять учнів, троє батьків та 10 працівників цих шкіл. Європейський суд з прав людини одноголосно визнав, що:

· Росія порушила право на освіту 8 заявників (5 учнів та 3 батьків учнів у відповідних школах); 

· Росія порушила право на повагу до приватного життя стосовно 10 заявників (співробітників відповідних шкіл) шляхом переслідування з боку влади Придністров'я;

· Росія порушила право на свободу та безпеку стосовно трьох заявників (співробітників однієї із відповідних шкіл); 

· Росія порушила право на повагу до приватного та сімейного життя через обшуки у 3 заявників (співробітників однієї із відповідних шкіл) та арешт їхньої власності органами Придністров'я.

Суд також одноголосно постановив, що Молдова не порушувала цих прав заявників.

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Зокрема, суд визнав, що Російська Федерація здійснювала ефективний контроль над придністровською "республікою" протягом відповідного періоду, і що, зважаючи на продовження військової, економічної та політичної підтримки Придністров'я, без якої останнє не могло б вижити, відповідальність була покладена на Росію. Рішення остаточне.

Суд постановив, що Росія повинна сплатити 12 тисяч євро кожному з трьох заявників за відшкодування нематеріальної шкоди; по 6 тисяч євро кожному з 15 заявників за моральну шкоду; та 5 тисяч євро спільно усім заявникам за витрати, пов'язані з процесом.

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ЄСПЛ Придністров'я Молдова Росія
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