ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсации за преследования в Приднестровье

Европейский суд по правам человека принял решение по делу о нарушении прав человека в школах, которые ведут обучение на румынском языке в Приднестровье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение.

Дело касалось жалоб на давление, которое оказывала в 2013-14 годах власть самопровозглашенного Приднестровья на четыре румыноязычные школы в этом регионе, которые использовали латинский алфавит.

Заявителями были пять учеников, трое родителей и 10 сотрудников этих школ. Европейский суд по правам человека единогласно признал, что:

Россия нарушила право на образование 8 заявителей (5 учеников и 3 родителей учащихся в соответствующих школах)

Россия нарушила право на уважение частной жизни относительно 10 заявителей (сотрудников соответствующих школ) путем преследования со стороны властей Приднестровья

Россия нарушила право на свободу и безопасность в отношении трех заявителей (сотрудников одной из соответствующих школ)

Россия нарушила право на уважение частной и семейной жизни путем обысков у трех заявителей (сотрудников одной из соответствующих школ) и арест их собственности органами Приднестровья.

Суд также единогласно постановил, что Молдова не нарушала этих прав заявителей.

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В частности, суд признал, что Российская Федерация осуществляла эффективный контроль над Приднестровской "республикой" в течение соответствующего периода, и, учитывая продолжение военной, экономической и политической поддержки Приднестровья, без которой последнее не могло бы выжить, ответственность была возложена на Россию. Решение окончательное.

Суд постановил, что Россия должна выплатить 12 тыс. евро каждому из трех заявителей по компенсации нематериального вреда; по 6 тыс. евро каждому из 15 заявителей за моральный вред; и 5 тыс. евро совместно всем заявителям за связанные с процессом расходы.