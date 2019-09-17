Россиянин не дает показаний по делу об убийстве чеченца в Берлине - СМИ

Россиянин, которого задержали в Берлине по подозрению в убийстве бывшего чеченского командира, не сказал ни слова следователем в течение более чем трех недель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет британское издание The Guardian.

Пресс-секретарь прокуратуры Берлина заявил, что подозреваемый до сих пор не давал показаний во время допроса и "вел себя как профессионал". Он также сообщил, что после задержания с россиянином контактировало посольство РФ.

Считается, что подозреваемый застрелил Зелимхана Хангошвили с близкого расстояния в парке Берлина, когда 40-летний гражданин Грузии направлялся в мечеть. Он скрылся на велосипеде, но был задержан полицией, когда прохожие сообщили, что он бросил парик и пистолет в реку.

Совместное расследование Der Spiegel, Bellingcat и Insider установило, что номер паспорта, который используется подозреваемым, может быть связан с подразделением Министерства внутренних дел РФ, ранее выдавшим документы сотрудникам российской военной разведки.

Немецкие власти официально не обвиняла Кремль в причастности к преступлению.

США считают заказчиком убийства Россию и уверены, что исполнитель получил при содействии властей.

Кремль заявил, что убийство не имело ничего общего с российским государством или его официальными ведомствами.