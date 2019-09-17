Дещиця про учасників наради ОБСЄ з Криму: вони обманюють ЄС при отриманні віз

Жителі Криму, що представляють російську владу і організації півострова, обманом домагаються відкриття віз західних країн і приїжджають до Європи за російськими паспортами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це "Крым.Реалии" розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця, коментуючи участь проросійських представників з Криму в нараді ОБСЄ у Варшаві.

"Вони приїхали за паспортами Росії. Громадянство Росії (Європа. – Ред.) не визнає, але визнає паспорти, оскільки ці паспорти видають невідомо де. І живуть вони в Криму чи ні - в паспорті закордонному не прописано", - сказав Дещиця.

"Коли вони подають документи на отримання віз, там не вказано, з Криму вони або не з Криму. І таким чином, коли вони подають документи на отримання візи, вони не говорять, що вони з Криму. Вони кажуть, що вони з Ростова-на-Дону або з іншого регіону Росії. І таким чином дурять європейські країни, які видають їм візи. І вони обманюють консульські установи...", - додав український посол.

Делегація України 17 вересня залишила зал засідань, де в рамках наради ОБСЄ обговорювали тему свободи слова, в знак протесту проти заяви про "російський Крим".

Після консультацій із партнерами Україна погодилася відновити участь у нараді. Українська делегація заявила, що розгляне можливість того, аби взагалі залишити двотижневу нараду ОБСЄ, якщо події будуть розвиватись не належним чином.

Україна продовжить переговори із організаторами та модераторами засідань про те, щоби зупиняти тих доповідачів, хто згадує про "російський Крим".