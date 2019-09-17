Дещица об участниках совещания ОБСЕ по Крыму: они обманывают ЕС при получении виз

Жители Крыма, представляющие российские власти и организации полуострова, обманом добиваются открытия виз западных стран и приезжают в Европу по российским паспортам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом "Крым.Реалиы" рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица, комментируя участие пророссийских представителей из Крыма в совещании ОБСЕ в Варшаве.

"Они приехали по паспортам России. Гражданство России (Европа. - Ред.) не признает, но признает паспорта, поскольку эти паспорта выдают неизвестно где. И живут они в Крыму или нет - в паспорте заграничном не прописано", - сказал Дещица.

"Когда они подают документы на получение виз, там не указано, из Крыма они либо не из Крыма. И таким образом, когда они подают документы на получение визы, они не говорят, что они из Крыма. Они говорят, что они с Ростова-на-Дону или из другого региона России. И таким образом обманывают европейские страны, которые выдают им визы. И они обманывают консульские учреждения...", - добавил украинский посол.

Делегация Украины 17 сентября покинула зал заседаний, где в рамках совещания ОБСЕ обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявления о "российском Крыме".

После консультаций с партнерами Украина согласилась возобновить участие в совещании. Украинская делегация заявила, что рассмотрит возможность того, чтобы вообще оставить двухнедельное совещание ОБСЕ, если события будут развиваться не должным образом.

Украина продолжит переговоры с организаторами и модераторами заседаний о том, чтобы останавливать тех докладчиков, которые вспоминают о "российском Крыме".