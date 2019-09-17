Франція планує кроки для зменшення кількості прохачів притулку

У французькому парламенті наприкінці місяця стартують дебати щодо нового законопроєкту про імміграцію, метою якого є зменшити кількість прохачів притулку в країні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RFi.

У вівторок центральні французькі газети повідомили деталі нового законопроєкту про імміграцію, який президент Макрон обговорив з депутатами своєї партії.

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Уряд Франції зокрема планує значно скоротити бюджетні витрати, виділені на допомогу шукачам притулку. Зараз він виділяє пів мільярда євро на рік на допомогу біженцям, які не мають права працювати, і близько мільярда на надання їм медичної допомоги.

Крім цього, уряд має намір посилити контроль за біженцями, які приїхали з так званих "безпечних" країн. Це перш за все грузини і албанці. В цьому році вихідці з Грузії та Албанії зайняли відповідно друге і третє місця за кількістю прохань про надання політичного притулку. На першому місці - вихідці з Афганістану.

У міністерстві внутрішніх справ припускають, що вихідці з безпечних країн приїжджають до Франції, щоб скористатися безкоштовним медичним обслуговуванням. При цьому навіть при відмові в політичному притулку прохачі зберігають право на безкоштовне медичне обслуговування протягом одного року. Тому уряд має намір реформувати систему надання допомоги для біженців.

Розглядається і питання скорочення допомоги, яка на сьогодні становить 6,80 євро в день на людину.

У 2017 році до Французької служби із захисту біженців та осіб без громадянства (Ofpra) надійшло близько 100 тисяч прохань про надання притулку, в 2018 - понад 120 тисяч, а в поточному 2019 році кількість може досягти 130 тисяч.

З 30 вересня по 2 жовтня в парламенті Франції пройдуть дебати з приводу нового законопроєкту про імміграцію.