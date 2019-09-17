Франція планує кроки для зменшення кількості прохачів притулку
У французькому парламенті наприкінці місяця стартують дебати щодо нового законопроєкту про імміграцію, метою якого є зменшити кількість прохачів притулку в країні.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RFi.
У вівторок центральні французькі газети повідомили деталі нового законопроєкту про імміграцію, який президент Макрон обговорив з депутатами своєї партії.
Уряд Франції зокрема планує значно скоротити бюджетні витрати, виділені на допомогу шукачам притулку. Зараз він виділяє пів мільярда євро на рік на допомогу біженцям, які не мають права працювати, і близько мільярда на надання їм медичної допомоги.
Крім цього, уряд має намір посилити контроль за біженцями, які приїхали з так званих "безпечних" країн. Це перш за все грузини і албанці. В цьому році вихідці з Грузії та Албанії зайняли відповідно друге і третє місця за кількістю прохань про надання політичного притулку. На першому місці - вихідці з Афганістану.
У міністерстві внутрішніх справ припускають, що вихідці з безпечних країн приїжджають до Франції, щоб скористатися безкоштовним медичним обслуговуванням. При цьому навіть при відмові в політичному притулку прохачі зберігають право на безкоштовне медичне обслуговування протягом одного року. Тому уряд має намір реформувати систему надання допомоги для біженців.
Розглядається і питання скорочення допомоги, яка на сьогодні становить 6,80 євро в день на людину.
У 2017 році до Французької служби із захисту біженців та осіб без громадянства (Ofpra) надійшло близько 100 тисяч прохань про надання притулку, в 2018 - понад 120 тисяч, а в поточному 2019 році кількість може досягти 130 тисяч.
З 30 вересня по 2 жовтня в парламенті Франції пройдуть дебати з приводу нового законопроєкту про імміграцію.