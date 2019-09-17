Франция планирует шаги для уменьшения количества просителей убежища

Во французском парламенте в конце месяца стартуют дебаты по новому законопроекту об иммиграции, целью которого является уменьшить количество просителей убежища в стране.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RFi.

Во вторник центральные французские газеты сообщили детали нового законопроекта об иммиграции, который президент Макрон обсудил с депутатами своей партии.

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Правительство Франции в частности планирует значительно сократить бюджетные расходы, выделенные на помощь искателям убежища. Сейчас оно выделяет пол миллиарда евро в год на помощь беженцам, которые не имеют права работать, и около миллиарда на предоставление им медицинской помощи.

Кроме этого, правительство намерено усилить контроль над беженцами, которые приехали из так называемых "безопасных" стран. Это прежде всего грузины и албанцы. В этом году выходцы из Грузии и Албании заняли соответственно второе и третье места по количеству просьб о предоставлении политического убежища. На первом месте - выходцы из Афганистана.

В министерстве внутренних дел предполагают, что выходцы из безопасных стран приезжают во Францию, чтобы воспользоваться бесплатным медицинским обслуживанием. При этом даже при отказе в политическом убежище просители сохраняют право на бесплатное медицинское обслуживание в течение одного года. Поэтому правительство намерено реформировать систему оказания помощи для беженцев.

Рассматривается и вопрос сокращения помощи, которая на сегодня составляет 6,80 евро в день на человека.

В 2017 году во Французскую службу по защите беженцев и лиц без гражданства (Ofpra) поступило около 100 тысяч просьб о предоставлении убежища, в 2018 - более 120 тысяч, а в текущем 2019 году количество может достичь 130 тысяч.

С 30 сентября по 2 октября в парламенте Франции пройдут дебаты по поводу нового законопроекта об иммиграции.