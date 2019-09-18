МИД Эстонии объяснил правому министру разницу между ЕС и СССР

Министерство иностранных дел Эстонии в ответ на письмо гражданина сделало официальное заявление, в котором объяснило различие между ЕС и СССР. Это произошло после того, как два блока сравнил министр внутренних дел Март Хельме.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Delfi.

В конце июля вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Матти Маазикас (ныне стал послом ЕС в Украине) обратился к премьер-министру Юри Ратасу и главе МИД Урмаса Рейнсалу с вопросом, не изменился ли внешнеполитический курс Эстонии с учетом высказываний Хельме.

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"Нет ничего скандального в том, когда сравнивают Советский Союз и Европейский Союз - в обоих действует только одна "правильная" (явно левая) идеология и противников этой идеологии считают врагами, которых нужно репрессировать, выход из обоих сообществ объявлен немыслимым; в обоих союзах можно проводить выборы (даже референдумы!), но у власти можно быть только сторонникам правильной идеологии (по сути, президент Кальюлайд сказала нам то же самое), в обоих союзах главными врагами существующего строя объявлены национальные силы", - заявил в защиту Марта Хельме его сын, министр финансов Мартин Хельме.

Теперь же МИД Эстонии дал обстоятельный ответ о том, в чем же состоит разница между ЕС и СССР.

"Как говорил и премьер-министр Юри Ратас, нет никаких оснований искать для Евросоюза сравнения в истории, потому что они были бы искусственными или просто неверными", - говорится в ответе.

МИД цитирует первую статью Конституции: Эстония - самостоятельная и независимая демократическая республика, а самостоятельность и независимость Эстонии - непреходящие и неотъемлемые. 14 сентября 2003 года путем народного голосования был принят закон о дополнении Конституции, где говорится, что Эстония может войти в Европейский Союз, исходя из основополагающих принципов Конституции.

"Все, что делает ЕС, основывается на основных договорах (прежде всего на Договоре о Европейском Союзе и Договоре о функционировании Европейского Союза), которые государства-члены ЕС согласовали на добровольной и демократической основе", - отмечает министерство.

МИД Эстонии также подчеркивает добровольную основу присоединения и выхода из Евросоюза: каждая страна может решить покинуть ЕС в соответствии со своими конституционными требованиями.