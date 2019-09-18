В Нидерландах на рождественских парадах не будет "Черного Пита": образ называли расистским

В Нидерландах на рождественских парадах в этом году не будет людей в костюмах "Черного Пита" - помощника Синтаклааса (местное название Святого Николая) с черным лицом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Volkskrant.

По нидерландской традиции, Синтаклаас прибывает со своими помощниками в середине ноября на корабле из Испании, чтобы готовиться к 5 декабря, ночи перед днем ​​Святого Николая.

Так традиционно выглядел "Черный Пит"

По одной из гипотез считается, что Черный Пит - мавр из Испании, его изображают с черным или коричневым лицом и в берете с пером. Вместе с Синтаклаасом он разносит подарки послушным нидерландским детям. Непослушным достается кусок угля.

Национальная телерадиокомпания NTR сообщила, что на ежегодном телевизионном параде, который в этом году проходит в Апелдорне 16 ноября, вместо людей в костюмах "Черного Пита" будут актеры в костюмах и запачканных сажей лицами.

Так будут выглядеть помощники Синтаклааса в этом году

В Нидерландах уже несколько лет продолжается кампания с призывом запретить традицию "Черного Пита", ее участники считают этот образ расистским. В прошлом году в нескольких городах Нидерландов прошли акции протеста и даже столкновения с полицией.

"Сегодня прекрасный исторический день. Это победа для всех, кто стремится к всестороннему параду, который порадует всех детей. Мы хотим, чтобы традиция продолжалась тысячи лет, но она должна быть адаптирована к нашему времени", - заявил Джерри Африе, который ведет агитацию против "Черного Пита" с 2008 года.

Однако многие голландцы выступают в защиту традиции, утверждая, что лицо "Черного Пита" черное только из-за сажи от многих дымоходов, через которые ему пришлось спуститься, чтобы 5 декабря принести подарки детям.