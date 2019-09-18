Нет оснований для ослабления санкций ЕС в отношении РФ – президент Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не думает, что ЕС снимет или существенно ослабит санкции против России, поскольку для этого нет оснований.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Не думаю, что это произойдет. Нет оснований. Да, состоялся обмен пленными, но все понимают, что это только первый шаг, и впереди - долгий путь. Крым до сих пор оккупирован. Война продолжается. Все это должно быть решено", - сказала она.

Она добавила, что после российско-грузинской войны за каких-то три месяца Европа вернулись к привычным отношениям с Россией, и это была огромная ошибка. "Это вызвало лавину, результатом которой стала аннексия Крыма", - уверена Кальюлайд.

"Мы в Европе поняли свою ошибку и вынесли урок. На этот раз мы не сможем сказать: "окей, в 2014 году произошло неладное, но давайте идти дальше". Если мы проглотили Грузию, если проглотим Крым, то будет следующая красная линия, которую пересечет Россия", - отметила президенткой Эстонии.

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