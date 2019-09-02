Уряд Німеччини не коментує дані про зв'язок вбивства у Берліні з розвідкою РФ

У німецькому урядi заявляють, що бачили повідомлення про те, що підозрюваний у вбивстві в серці Берліна, можливо, мав зв'язки з російською розвідкою, але не коментують цю справу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

48-річного росіянина затримали незабаром після вбивства 40-річного грузина, етнічного чеченця, в німецькій столиці минулого місяця.

Вбитий 40-річний Зелімхан Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова.

Німецький тижневик Der Spiegel та розслідувачі Bellingcat повідомили в п'ятницю, що в паспорті підозрюваного можна знайти зв'язок з російською розвідкою. Росія заперечила причетність.

Прессекретар уряду ФРН Штеффен Зайберт сказав журналістам, що "ми взяли до відома звіти, які ви згадали. Уряд Німеччини також має великий інтерес до всебічного розслідування цього злочину".

Далі запитання Зайберт переадресував державним органам Берліна, які не одразу відповіли на запит про коментарі.