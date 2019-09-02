Правительство Германии не комментирует данные о связи убийства в Берлине с разведкой РФ

В немецком правительстве заявляют, что видели сообщение о том, что подозреваемый в убийстве в сердце Берлина, возможно, имел связи с российской разведкой, но не комментируют это дело.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

48-летнего россиянина задержали вскоре после убийства 40-летнего грузина, этнического чеченца, в немецкой столице в прошлом месяце.

Убитый 40-летний Зелимхан Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова.

Немецкий еженедельник Der Spiegel и расследователи Bellingcat сообщили в пятницу, что в паспорте подозреваемого можно найти связь с российской разведкой. Россия опровергла причастность.

Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт сказал журналистам, что "мы приняли к сведению отчеты, которые вы упомянули. Правительство Германии также большой интерес к всестороннему расследованию этого преступления".

Дальнейшие вопросы Зайберт переадресовал государственным органам Берлина, которые не сразу ответили на запрос о комментарии.