Польського кандидата в єврокомісари попросили надати додаткові роз'яснення

Януш Войцеховський, польський кандидат в єврокомісари, повинен надати додаткові пояснення до юридичного комітету Європарламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Войцеховський потрапив до числа восьми комісарів, яких 19 вересня європейський парламентський комітет з правових питань попросив про додаткові роз'яснення. Комісія перевіряла майнові декларації всіх кандидатів у комісари на предмет можливого конфлікту інтересів.

Нагадаємо, Європейське бюро з питань протидії зловживанням та шахрайству (OLAF) веде провадження щодо витрат Войцеховського на проїзд.

Справу Войцеховського та інших кандидатів, яких попросили про уточнення, юридичний комітет розгляне знову наступного тижня. Видача юридичним комітетом довідки про відсутність конфлікту інтересів щодо конкретного кандидата є умовою допуску до співбесіди, яку призначили на 1 жовтня.

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Юридичний комітет не звертався до справи Войцеховського у OLAF, а були перевірені лише декларації про майно та виявлені деякі розбіжності між поданими ним документами.

Один депутат Європарламенту, який не хоче розголошувати своє ім'я, сказав, що "декларації про майно усіх тих, кого просять надати додаткові роз'яснення, були або неповними, або відмінними від раніше поданих, або просто підозрілими". За даними ЗМІ, обговорення в комітеті було бурхливим і тривало на годину довше, ніж планувалося.

За даними Onet, крім Войцеховського уточнення мають надати Хосеп Боррелль (кандидат Іспанії на голову дипломатії ЄС); Еліза Феррейра (португальська кандидатка на єврокомісара зі згуртованості та реформ); Йоганнес Ган (кандидат Австрії на єврокомісара з питань бюджету); Стелла Киріакідес від Кіпру (кандидат на комісара з питань здоров'я); Рована Плумб (кандидатка на комісара з питань транспорту від Румунії); Дідьє Рейндерс (кандидат Бельгії на уповноваженого з питань правосуддя); Кадрі Сімсон (кандидат Естонії на комісара з питань енергетики).

Нагадаємо, майбутня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скоротила повноваження комісара з питань сільського господарства, яким має стати представник Польщі Януш Войцеховський.

Пленарне засідання Європарламенту для затвердження всього складу нової Єврокомісії заплановане на 23 жовтня у Страсбурзі.