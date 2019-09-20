Польского кандидата в еврокомиссары попросили дать дополнительные разъяснения

Януш Войцеховский, польский кандидат в еврокомиссары, должен представить дополнительные разъяснения в юридический комитет Европарламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Войцеховский попал в число восьми комиссаров, которых 19 сентября Европейский парламентский комитет по правовым вопросам попросил о дополнительных разъяснениях. Комиссия проверяла имущественные декларации всех кандидатов в комиссары на предмет возможного конфликта интересов.

Напомним, Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) ведет производство по расходам Войцеховского на путешествия.

Дело Войцеховского и тех кандидатов, которых попросили об уточнениях, юридический комитет рассмотрит снова на следующей неделе. Выдача юридическим комитетом справки об отсутствии конфликта интересов в отношении конкретного кандидата является условием допуска к собеседованию, назначенному на 1 октября.

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Юридический комитет не обращался к делу Войцеховского в OLAF, а были проверены только декларации об имуществе и выявлены различия между поданными им документами.

Один депутат Европарламента, не пожелавший разглашать свое имя, сказал, что "декларации об имуществе всех тех, кого просят предоставить дополнительные разъяснения, были или неполными, или отличными от ранее поданных, или просто подозрительными". По данным СМИ, обсуждение в комитете было бурным и длилось на час дольше запланированного.

По данным Onet, кроме Войцеховского уточнения должны предоставить Хосеп Боррелль (кандидат Испании на голову дипломатии ЕС), Элиза Феррейра (португальский кандидат на еврокомиссара по сплоченности и реформам), Йоханнес Хан (кандидат Австрии на еврокомиссара по вопросам бюджета); Стелла Кириакидес от Кипра (кандидат на комиссара по вопросам здоровья); Рована Плумб (кандидат на комиссара по вопросам транспорта от Румынии), Дидье Рейндерс (кандидат Бельгии на уполномоченного по вопросам правосудия); Кадри Симсон (кандидат Эстонии на комиссара по вопросам энергетики).

Напомним, будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сократила полномочия комиссара по вопросам сельского хозяйства, которым должен стать представитель Польши Януш Войцеховский.

Пленарное заседание Европарламента для утверждения всего состава новой Еврокомиссии запланировано на 23 октября в Страсбурге.