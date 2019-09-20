Глава МИД заявил о начале идеологического развала санкций

Глава МИД Украины Вадим Пристайко верит, что секторальные санкции против России в декабре будут продлены, однако отмечает, что идеологически санкции начинают разваливаться.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Министр подчеркнул, что санкции – это целостный механизм. По его словам, если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки – это тоже вопрос санкций.

"Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций - все это провалы, рассыпание, отпадение кусочков крупного санкционного механизма. Все это – деградация санкций", - сказал Пристайко.

"И мы обеспокоены, когда нам говорят: "Ну, как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд еще на пол года". Мы говорим: возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться", - подчеркнул министр.

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Впрочем, министр выразил надежду, что в декабре этого года секторальные санкции против России все же будут продолжены.

"Информация о том, какие дискуссии идут в ЕС, дает нам основания для этого", - сказал Пристайко.

Как известно, после последнего продления в июне санкции против России действуют до 31 января 2020 года.