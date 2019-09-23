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Земан из-за антироссийских активистов отметит Бархатную революцию дома

Понедельник, 23 сентября 2019, 09:11

Президент Чехии Милош Земан заявил, что не будет участвовать в праздновании 30-летия Бархатной революции, поскольку там будет присутствовать группа активистов, известная антироссийскими акциями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

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По словам чешского президента, он будет отмечать праздник дома.

"Это были хорошие дни, я с радостью о них вспоминаю, и возможно, именно поэтому не пойду отмечать публично, потому что там точно снова появится эта, с моей точки зрения, фашистская ударная группа Kaputin, которая будет выбрасывать цветы в мусор", - заявил чешский президент в видеоинтервью Blesk.cz.

Группа Kaputin, чешская общественная организация, известная акциями в поддержку узников Кремля и против действий России в Сирии. В прошлом году активисты выбросили в мусорник цветы, возложенные к памятной доске в Праге от имени премьера Андрея Бабиша. Они считают Бабиша пророссийским политиком.

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17 ноября в Праге и других городах Чехии будут отмечать 30-летие демократической Бархатной революции 1989 года, в результате которой был свергнут коммунистический режим в стране.

Президент Чехии Милош Земан известен своей приверженностью к позиции Кремля и лично президенту России Владимиру Путину.

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