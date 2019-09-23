Земан из-за антироссийских активистов отметит Бархатную революцию дома

Президент Чехии Милош Земан заявил, что не будет участвовать в праздновании 30-летия Бархатной революции, поскольку там будет присутствовать группа активистов, известная антироссийскими акциями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам чешского президента, он будет отмечать праздник дома.

"Это были хорошие дни, я с радостью о них вспоминаю, и возможно, именно поэтому не пойду отмечать публично, потому что там точно снова появится эта, с моей точки зрения, фашистская ударная группа Kaputin, которая будет выбрасывать цветы в мусор", - заявил чешский президент в видеоинтервью Blesk.cz.

Группа Kaputin, чешская общественная организация, известная акциями в поддержку узников Кремля и против действий России в Сирии. В прошлом году активисты выбросили в мусорник цветы, возложенные к памятной доске в Праге от имени премьера Андрея Бабиша. Они считают Бабиша пророссийским политиком.

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17 ноября в Праге и других городах Чехии будут отмечать 30-летие демократической Бархатной революции 1989 года, в результате которой был свергнут коммунистический режим в стране.

Президент Чехии Милош Земан известен своей приверженностью к позиции Кремля и лично президенту России Владимиру Путину.