Джонсон не очікує прориву щодо Brexit на зустрічі з лідерами ЄС у Нью-Йорку

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон попередив, що на переговорах з європейськими лідерами в Нью-Йорку не буде прориву в питанні Brexit, але заявив, що досягнуто значного прогресу на шляху до угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Джонсон зустрінеться з лідерами країн ЄС у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку. Він також обговорить прогрес у досягненні угоди щодо Brexit з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

"Я б застеріг вас усіх не думати, що це буде саме зараз. Я не хочу надмірно вселяти віру в те, що відбудеться Нью-Йоркський прорив", - сказав Джонсон.

Він додав, що хоча з часу його вступу на посаду в липні було досягнуто "значного прогресу", оскільки лідери ЄС визнали, що Угода про вихід потребує змін, "явно все ще існують прогалини та проблеми".

Джонсон заявив, що хоче домогтися зміненої угоди на саміті ЄС 17-18 жовтня, і сказав, що "велика кількість важливих гравців", включаючи Британію, Німеччину, Францію та Ірландію, бажають досягти домовленостей.

"Ми бачили інтерес до ідеї трактувати острів Ірландії як єдину зону для санітарних та фітосанітарних цілей, що також є обнадійливим", - сказав він.

Як відомо, Європейський Союз наполягає на тому, щоб прикордонний контроль був встановлений уздовж ірландського кордону, якщо Британія залишить блок без угоди, і британський уряд буде відповідати за це.

Раніше Джонсон відкинув можливість запровадження так званого backstop - тимчасового відтермінування запровадження митного і прикордонного контролю між двома Ірландіями. Він наполягає на запровадженні "альтернативних домовленостей", які передбачали б технічні рішення, завдяки яким можна було б уникнути перевірок на кордоні, але водночас контролювати переміщення товарів та транспорту через кордон.

Наприклад, пропонується завчасне заповнення митних декларацій в режимі онлайн, а також використання сканерів для зчитування штрихкодів на вантажних контейнерах та вантажівках.