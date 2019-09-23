Джонсон не ожидает прорыва по Brexit на встрече с лидерами ЕС в Нью-Йорке

Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что на переговорах с европейскими лидерами в Нью-Йорке не будет прорыва в вопросе Brexit, но заявил, что достигнут значительный прогресс на пути к соглашению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Джонсон встретится с лидерами стран ЕС в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он также обсудит прогресс в достижении соглашения по Brexit с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

"Я бы предостерег вас всех от мысли, что это будет именно сейчас. Я не хочу чрезмерно вселять веру в то, что произойдет Нью-Йоркский прорыв", - сказал Джонсон.

Он добавил, что хотя со времени его вступления в должность в июле был достигнут "значительный прогресс", поскольку лидеры ЕС признали, что соглашение о выходе требует изменений, "явно все еще существуют пробелы и проблемы".

Джонсон заявил, что хочет добиться измененного соглашения на саммите ЕС 17-18 октября, и сказал, что "большое количество важных игроков", включая Великобританию, Германию, Францию ​​и Ирландию, желают достичь договоренностей.

"Мы видели интерес к идее трактовать остров Ирландии как единую зону для санитарных и фитосанитарных целей, также является обнадеживающим", - сказал он.

Как известно, Европейский Союз настаивает на том, чтобы пограничный контроль был установлен вдоль ирландской границы, если Великобритания оставит блок без соглашения, и британское правительство будет отвечать за это.

Ранее Джонсон отверг возможность введения так называемого backstop - временной отсрочки введения таможенного и пограничного контроля между двумя Ирландии. Он настаивает на введении "альтернативных договоренностей", которые предусматривали бы технические решения, благодаря которым можно было бы избежать проверок на границе, но одновременно контролировать перемещение товаров и транспорта через границу.

Например, предлагается заблаговременное заполнение таможенных деклараций в режиме онлайн, а также использование сканеров для считывания штрихкодов на грузовых контейнерах и грузовиках.