Крах туроператора в Британії: додому слід повернути ще 135 тисяч людей
До Великої Британії після краху туристичної фірми Thomas Cook повернулися 14 700 осіб, ще 135 300 мають повернути додому протягом наступних 13 днів.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявив британський авіаційний регулятор.
Банкрутство британського туроператора Thomas Cook вранці у понеділок привело до того, що сотні тисяч людей опинилися в скрутному становищі по всьому світу.
Понад 14 700 осіб повернули у Британію в понеділок на 64 рейсах. У вівторок заплановано 73 рейси, щоб повернути 16 500 осіб. Ще понад 1000 рейсів – у планах.
"Репатріація такого масштабу і характеру безпрецедентна, і, на жаль, у клієнтів виникнуть деякі незручності та перешкоди. Ми зробимо все від нас залежне, щоб звести до мінімуму це в міру продовження операції", - сказав Річард Моріарті, виконавчий директор Управління цивільної авіації.
"Ми хочемо, щоб люди продовжували отримувати задоволення від відпустки, тому ми повернемо їх до Великої Британії в день їх запланованого від'їзду або невдовзі після цього", - додав він.
Нагадаємо, крах туроператора торкнувся приблизно 600 тисяч туристів, як відпочивають у різних країнах світу, в тому числі близько 155 тисяч британських мандрівників.
Тепер уряду Британії проводить найбільшу в мирний час репатріацію громадян: операцію під назвою "Маттерхорн" координує Управління цивільної авіації Великої Британії (CAA). Вона коштуватиме приблизно 100 млн фунтів.