Крах туроператора в Британии: домой следует вернуть еще 135 тысяч человек

В Великобританию после краха туристической фирмы Thomas Cook вернулись 14 700 человек, еще 135 300 должны вернуть домой в течение следующих 13 дней.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил британский авиационный регулятор.

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Банкротство британского туроператора Thomas Cook утром в понедельник привело к тому, что сотни тысяч людей оказались в затруднительном положении по всему миру.

Более 14 700 человек вернули в Британию в понедельник на 64 рейсах. Во вторник запланировано 73 рейса, чтобы вернуть 16 500 человек. Еще более 1000 рейсов - в планах.

"Репатриация такого масштаба и характера беспрецедентна, и, к сожалению, у клиентов возникнут некоторые неудобства и помехи. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы свести к минимуму это по мере продолжения операции", - сказал Ричард Мориарти, исполнительный директор Управления гражданской авиации.

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"Мы хотим, чтобы люди продолжали получать удовольствие от отпуска, поэтому мы вернем их в Великобританию в день их запланированного отъезда или вскоре после этого", - добавил он.

Напомним, крах туроператора затронул примерно 600 тысяч туристов, отдыхающих в разных странах мира, в том числе около 155 тысяч британских путешественников.

Теперь правительство Великобритании проводит крупнейшую в мирное время репатриацию граждан: операцию под названием "Маттерхорн" координирует Управление гражданской авиации Великобритании (CAA). Она обойдется примерно в 100 млн фунтов.