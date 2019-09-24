Зеленський сподівається на "предметну зустріч" з Трампом

Президент Володимир Зеленський сподівається що зустріч із президентом США, яка відбудеться на тлі розголосу довкола телефонної розмови лідерів, буде "предметною".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав під час зустрічі з українською громадою в Нью-Йорку.

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"Я думаю, що у нас буде предметна, потужна зустріч", - цитує пресслужба слова українського президента.

Зеленський наголосив, що Україні потрібна підтримка Сполучених Штатів.

Як відомо, минулого тижня пресі стало відомо про розслідування, яке ведеться за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа: президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

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ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера. За припущеннями медіа, лідер США також міг шантажувати Зеленського.

Зустріч президентів України і США запланована 25 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН. За словами глави МЗС Вадима Пристайка, зустріч триватиме годину.

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