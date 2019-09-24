Зеленский надеется на "предметную встречу" с Трампом

Президент Владимир Зеленский надеется, что встреча с президентом США, которая состоится на фоне огласки вокруг телефонного разговора лидеров, будет "предметной".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал во время встречи с украинской общиной в Нью-Йорке.

"Я думаю, что у нас будет предметная, сильная встреча", - цитирует пресс-служба слова украинского президента.

Зеленский отметил, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.

Как известно, на прошлой неделе прессе стало известно о расследовании, которое ведется по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа: президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера. По предположениям СМИ, лидер США также мог шантажировать Зеленского.

Встреча президентов Украины и США запланирована 25 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По словам главы МИД Вадима Пристайко, она продлится час.

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