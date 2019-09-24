У Януковича стверджують про скасування санкцій ЄС щодо нього

Прессекретар сина колишнього президента Олександра Януковича Юрій Кірасир заявив, що Європейський суд скасував санкції проти колишнього президента Віктора Януковича, проте підтвердження цьому наразі немає.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кірасир на своїй сторінці у Facebook повідомив, що суд своїм рішенням від 24 вересня ухвалив скасувати санкції стосовно Віктора Януковича за 2018-2019 роки.

При цьому він не уточнив, який саме Європейський суд прийняв таке рішення.

"Європейській правді" наразі не вдалося підтвердити інформацію, опубліковану Кірасиром.

Зазначимо, що в липні суд ЄС вже виніс рішення про скасування санкцій 2018 року за позовом Януковича та його команди.

Проте санкції ЄС щодо 12 колишніх українських високопосадовців, продовжені у березні 2019 року, залишалися чинними.

4 березня ЄС оприлюднив рішення про продовження санкцій проти Януковича і 11 його соратників до 6 березня 2020 року.

У ЄС тоді вирішили виключити із санкційного списку ексглаву адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва.