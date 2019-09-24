У Януковича утверждают об отмене санкций ЕС в отношении него

Пресс-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против бывшего президента Виктора Януковича, однако подтверждения этому пока нет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кирасир на своей странице в Facebook сообщил, что суд своим решением от 24 сентября постановил отменить санкции в отношении Виктора Януковича за 2018-2019 годы.

При этом он не уточнил, какой именно Европейский суд принял такое решение.

"Европейской правде" пока не удалось подтвердить информацию, опубликованную Кирасиром

Отметим, что в июле суд ЕС уже вынес решение об отмене санкций 2018 года по иску Януковича и его команды.

Однако санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников, продлены в марте 2019 года, оставались в силе.

4 марта ЕС обнародовал решение о продлении санкций против Януковича и 11 его соратников до 6 марта 2020 года.

В ЕС тогда решили исключить из санкционного списка экс-главу администрации президента Януковича Андрея Клюева.