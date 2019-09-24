Словенська авіакомпанія Adria Airways призупинила польоти через фінансові проблеми

Словенська авіакомпанія Adria Airways через фінансові проблеми скасувала всі рейси, які були заплановані на 24 і 25 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті компанії.

"Протягом цих двох днів компанія буде здійснювати рейси тільки у Франкфурт. Авіакомпанія працюватиме у вівторок, 24 вересня, виконуючи рейс з Франкфурта в Любляну, і в середу, 25 вересня, рейс з Любляни до Франкфурта", - йдеться в повідомленні.

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Польоти припинені з усіх трьох баз авіаперевізника в Любляні, Приштині та Тирані. Пасажирам перед виїздом в аеропорт порадили перевіряти у своєму квитку, хто є фактичним перевізником на рейсі, оскільки Adria Airways мала угоди з іншими авіакомпаніями.

Рішення про тимчасове припинення польотів є наслідком відсутності забезпеченого доступу до нових коштів, які необхідні для продовження подальшої діяльності.

Американська лізингова компанія AeroCentury минулого тижня розірвала контракт з Adria Airways на два літаки. Якщо Adria не виплатить свої борги до п'ятниці, американці анулюють оренду ще одного літака.

Нагадаємо, 7 вересня через фінансові труднощі повністю зупинила польоти французька авіакомпанія Aigle Azur, яка в тому числі виконувала рейси Київ-Париж.

23 вересня збанкрутував великий британський туроператор Thomas Cook, що призвело до припинення польотів афілійованої однойменної авіакомпанії.