Словенская авиакомпания Adria Airways приостановила полеты из-за финансовых проблем

Словенская авиакомпания Adria Airways из-за финансовых проблем отменила почти все рейсы, запланированные на 24 и 25 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте компании.

"В течение двух дней компания будет осуществлять рейсы только во Франкфурт. Авиакомпания будет работать во вторник, 24 сентября, выполняя рейс из Франкфурта в Любляну, и в среду, 25 сентября, рейс из Любляны во Франкфурт", - говорится в сообщении.

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Полеты приостановлены из всех трех баз авиаперевозчика в Любляне, Приштине и Тиране. Пассажирам перед выездом в аэропорт посоветовали проверять в своем билете, кто является фактическим перевозчиком на рейсе, поскольку Adria Airways имела соглашения с другими авиакомпаниями.

Решение о временном прекращении полетов стало следствием отсутствия доступа к новым средствам, необходимым для продолжения деятельности.

Американская лизинговая компания AeroCentury на прошлой неделе разорвала контракт с Adria Airways на два самолета. Если Adria не выплатит свои долги до пятницы, американцы аннулируют аренду еще одного самолета.

Напомним, 7 сентября из-за финансовых трудностей полностью остановила полеты французская авиакомпания Aigle Azur, которая в том числе выполняла рейсы Киев-Париж.

23 сентября обанкротился крупный британский туроператор Thomas Cook, что привело к прекращению полетов аффилированной одноименной авиакомпании.