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Прем’єр Британії не залишиться в США на ніч – ЗМІ

Вівторок, 24 вересня 2019, 18:17

Прем’єр Британії Борис Джонсон залишить США в ніч на середу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Борис Джонсон повернеться до Британії у вівторок ввечері після свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН" - йдеться у повідомленні телеканалу.

Поки немає інформації, чи зможе він виступити в Палаті громад у середу.

Варто зазначити, що в рамках візиту на Генсамблею ООН у Джонсона планувалися зустрічі з нискою світових лідерів.

У вівторок Верховний суд Великої Британії оголосив рішення про незаконність призупинення роботи парламенту на п'ять тижнів, ініційованого урядом Джонсона. Джонсон сказав, що не має наміру перешкоджати виконанню рішення Верховного суду щодо поновлення роботи парламенту.

Нагадаємо, парламент був призупинений за порадою Джонсона і схваленням королеви Єлизавети з 10 вересня по 14 жовтня. 31 жовтня Британія має вийти з ЄС.

Спікер Палати громад Джон Берков заявив, що парламент відновить роботу у середу.

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Велика Британія
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