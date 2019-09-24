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Премьер Британии не останется в США на ночь – СМИ

Вторник, 24 сентября 2019, 18:17

Премьер Британии Борис Джонсон покинет США в ночь на среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Борис Джонсон вернется в Британию во вторник вечером после своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН", - говорится в сообщении телеканала.

Пока нет информации, сможет ли он выступить в Палате общин в среду.

Стоит отметить, что в рамках визита на Генсамблею ООН в Джонсона планировались встречи с рядом мировых лидеров.

Во вторник Верховный суд Великобритании объявил решение о незаконности приостановки работы парламента на пять недель, инициированного правительством Джонсона. Джонсон сказал, что не намерен препятствовать выполнению решения Верховного суда о возобновлении работы парламента.

Напомним, парламент был приостановлен по совету Джонсона и одобрением королевы Елизаветы с 10 сентября по 14 октября. 31 октября Британия должна выйти из ЕС.

Спикер Палаты общин Джон Берков заявил, что парламент возобновит работу в среду.

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