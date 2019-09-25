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Украина подписала соглашение о безвизе с Колумбией

Среда, 25 сентября 2019, 08:49

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение о безвизе с Колумбией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Карлосом Холмсом Трухильо", - сообщил Пристайко в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, 18 сентября правительство одобрило проект соглашения с правительством Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований.

Документ предусматривает, что граждане обеих стран смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Ранее Пристайко анонсировал, что вскоре будет подписано соглашение о безвизовом режиме с 2-3 странами

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