WP: у Трампа намагались перешкодити його зустрічі з Зеленським

Деякі представники американської адміністрації намагалися перешкодити зустрічі президента США з Володимиром Зеленським, оскільки побоювались, що Трамп може використати її для просування власних політичних інтересів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання The Washington Post, посилаючись на власні джерела.

"Спроба президента Трампа чинити тиск на лідера України сталася після багатомісячної боротьби всередині адміністрації, яка відсунула на другий план чиновників національної безпеки і уповноважила політичних лоялістів використати відносини США з Києвом", - пише видання, посилаючись на теперішніх і колишніх чиновників адміністрації.

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За інформацією WP, декілька чиновників розповіли на умовах анонімності про низку напружених зустрічей щодо України в адміністрації президента, які передували липневому телефонному дзвінку Трампа Зеленському.

Деякі посадовці, що опікуються питаннями національної безпеки, висловлювали побоювання, що Трамп і його оточення, схоже, готові використати важелі впливу США на нового лідера України для політичної вигоди Трампа, пише видання.

"Деякі високопосадовці працювали за лаштунками, щоб відкласти зустріч чи телефонний дзвінок Трампа президенту України Зеленському через занепокоєння, що Трамп використає розмову, аби натиснути на Київ заради руйнівної інформації про потенційного конкурента Трампа у на виборах 2020 року, колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Хантера", - пише газета.

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"Надзвичайно багато людей намагалися не допустити зустріч з тієї причини, що вона не була б зосереджена на відносинах України і США", - сказав один колишній чиновник на умовах анонімності.

Чиновники Білого дому заперечили це повідомлення, заявивши, що на засіданнях Ради національної безпеки такі побоювання не піднімалися, і що Трамп зосередився на тому, щоб переконати Україну викорінити корупцію.

Нагадаємо, президенти України і США повинні зустрітися в Нью-Йорку 25 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН.

Зустріч відбудеться на тлі ініціації демократами процедури імпічменту Трампа через його дзвінок Зеленському.

Детальніше читайте у статті: "Американська розтяжка" Зеленського: що відбувається із Трампом та що має робити Україна".