WP: у Трампа пытались помешать его встрече с Зеленским

Некоторые представители американской администрации пытались помешать встрече президента США с Владимиром Зеленским, поскольку опасались, что Трамп может использовать ее для продвижения собственных политических интересов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

"Попытка президента Трампа оказывать давление на лидера Украины произошла после многомесячной борьбы внутри администрации, отодвинула на второй план чиновников национальной безопасности и уполномочила политических лоялистов использовать отношения США с Киевом", - пишет издание, ссылаясь на нынешних и бывших чиновников администрации.

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По информации WP, несколько чиновников рассказали на условиях анонимности о ряде напряженных встреч по Украине в администрации президента, которые предшествовали июльскому телефонному звонку Трампа Зеленскому.

Некоторые должностные лица, которые занимаются вопросами национальной безопасности, высказывали опасения, что Трамп и его окружение, похоже, готовы использовать рычаги влияния США на нового лидера Украины для политической выгоды Трампа, пишет издание.

"Некоторые чиновники работали за кулисами, чтобы отложить встречу или телефонный звонок Трампа президенту Украины Зеленскому, беспокоясь, что Трамп использует разговор, чтобы надавить на Киев ради разрушительной информации о потенциальном конкуренте Трампа на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера", - пишет газета.

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"Чрезвычайно много людей пытались не допустить встречи по той причине, что она не была бы сосредоточена на отношениях Украины и США", - сказал один бывший чиновник на условиях анонимности.

Чиновники Белого дома отрицали это сообщение, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не высказывались, и Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.

Напомним, президенты Украины и США должны встретиться в Нью-Йорке 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Встреча состоится на фоне начала демократами процедуры импичмента Трампа из-за его звонка Зеленскому.

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