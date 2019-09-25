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Угорському спікеру стало зле в літаку після зустрічі з росіянами

Середа, 25 вересня 2019, 14:46

Словацький урядовий літак, що перевозив спікера угорського парламенту Ласло Кевера, 24 вересня був змушений зробити аварійну зупинку у Варшаві. За даними ЗМІ, Кеверу стало зле і він впав у літаку, тому було вирішено приземлитися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Кевера доставили у лікарню у Варшаві вертольотом, де його обстежили. Андрей Данко, спікер словацького парламенту, також був на борту і летів із Казахстана разом з угорським політиком.

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Пізніше прессекретар парламенту Золтан Сіладі повідомив, що Кевер після "тимчасових проблем зі здоров’ям" прибув до Будапешта, і він почуває себе добре.

23 вересня голова Національних зборів Угорщини Ласло Кевер прибув до Нур-Султана, де зустрівся зі спікером Держдуми РФ В'ячеславом Володіним.

Сторони, зокрема, домовилися створити міжпарламентську комісію і обговорили "порушення прав національних меншин" в Україні.

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