Венгерскому спикеру стало плохо в самолете после встречи с россиянами

Словацкий правительственный самолет, перевозивший спикера венгерского парламента Ласло Кевера, 24 сентября был вынужден совершить аварийную остановку в Варшаве. По данным СМИ, Кеверу стало плохо и он упал в самолете, поэтому было решено приземлиться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Кевера доставили в больницу в Варшаве вертолетом, где его обследовали. Андрей Данко, спикер словацкого парламента, также был на борту и летел из Казахстана вместе с венгерским политиком.

Позже пресс-секретарь парламента Золтан Силади сообщил, что Кевер после "временных проблем со здоровьем" прибыл в Будапешт, и он чувствует себя хорошо.

23 сентября председатель Национального собрания Венгрии Ласло Кевер прибыл в Нур-Султан, где встретился со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Стороны, в частности, договорились создать межпарламентскую комиссию и обсудили "нарушение прав национальных меньшинств" в Украине.