"Германия почти ничего не делает": Трамп критиковал ЕС и Меркель в беседе с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским критиковал европейские страны и в частности Германию за недостаточную помощь Украине.

Об этом говорится в стенограмме разговора двух лидеров от 25 июля этого года, обнародованной на сайте Белого дома, сообщает "Европейская правда".

"Хочу сказать, что мы много делаем для Украины. Тратим много усилий и много времени. Гораздо больше, чем европейские страны, и они должны помогать вам больше", - сказал Трамп.

По его словам, "Германия почти ничего не делает" для Украины, и Зеленскому уже следовало бы спросить об этом у Берлина.

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"Когда я говорил с Ангелой Меркель, то она говорит об Украине, но ничего не делает. И многие европейские страны делают так же", - заявил президент США.

Стоит отметить, что в ответ на это Владимир Зеленский заявил, что Трамп "абсолютно прав, не на 100%, а на 1000%".

В то же время, отметил Трамп, США сделали много добра для Украины, хотя им порой не хватало "взаимности".

В сообщении на сайте Белого дома указано, что опубликована стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским от 25 июля 2019 года. В то же время в самом документе есть объяснение, в котором говорится, что это не дословная расшифровка разговора.

"Меморандум о телефонном разговоре (TELCON) не является стенограммой обсуждения. В тексте этого документа есть заметки и воспоминания дежурных по ситуационной комнате и сотрудников Совета национальной безопасности, которые должны слушать и записывать по ходу разговора. Ряд факторов может повлиять на точность записи, в том числе плохое телекоммуникационное соединение и различия в акценте и/или переводе", - говорится в пояснении.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что будет тормозить финансовую помощь Украине, пока Европа не начнет вкладывать в нашу страну больше.

Зеленский и Трамп в среду должны провести официальную встречу, которая продлится около часа. Встреча состоится на фоне инициирования демократами процедуры импичмента Трампа из-за его звонка Зеленскому.

На прошлой неделе прессе стало известно о расследовании, которое ведется по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа: президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

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