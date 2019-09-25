Суд у Гаазі розгляне клопотання України про відвід судді у справі "скіфського золота"

Клопотання української сторони про відвід судді Апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу щодо "скіфського золота", передано на розгляд суду в Гаазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні державу Україна було повідомлено, що клопотання про відвід судді Апеляційного суду Амстердама було передано на розгляд суду в Гаазі. Розгляд клопотання у судовому засіданні відбудеться за раніше узгодженою датою - 11.10.2019. Водночас, провадження по суті було зупинено до вирішення питання про відвід, а тому затверджений процесуальний графік втрачає свою актуальність", - повідомили в Департаменті міжнародних спорів Мін'юсту Нідерландів.

6 вересня Україна звернулася до судді з клопотанням про самовідвід, водночас просила відреагувати на це клопотання до 11 вересня. Міністерству юстиції України стало відомо про існування обставин, що можуть свідчити про упередженість головуючого судді, який розглядає справу про "скіфське золото".

Зокрема, за інформацією Мін'юсту, головуючий суддя Апеляційного суду Амстердама протягом кількох років здійснював представництво інтересів російської компанії "Промнефтьстрой" у справі проти ВАТ "НК "ЮКОС", тобто, фактично захищав інтереси Російської Федерації як основного інтересанта у вирішенні справи на користь "Промнефтьстрой". А представництво інтересів "Промнефтьстрой" він здійснював у тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв у справі щодо "скіфського золота".

Апеляційний суд Амстердама 16 липня ухвалив попереднє рішення у справі про "скіфське золото", заявивши, що потребує додаткової інформації від сторін.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні скіфське золото, яке на час анексії Криму перебувало на експозиції в голландському музеї.

Суд також постановив, що Україна має компенсувати витрати на зберігання колекції музею Алларда Пірсона в Амстердамі.

У січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення суду Амстердама.

Поки триває судова тяганина, "скіфське золото" зберігається в музеї Алларда Пірсона.