Суд в Гааге рассмотрит ходатайство Украины об отводе судьи по делу "скифского золота"

Ходатайство украинской стороны об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о "скифском золоте", передано на рассмотрение суда в Гааге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня государству Украина было сообщено, что ходатайство об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама было передано на рассмотрение суда в Гааге. Рассмотрение ходатайства в судебном заседании состоится по предварительно согласованной дате - 11.10.2019. В то же время, производство по сути было приостановлено до решения вопроса об отводе, а потому утвержденный процессуальный график теряет свою актуальность", - сообщили в Департаменте международных споров Минюста Нидерландов.

6 сентября Украина обратилась к судье с ходатайством о самоотводе, одновременно просив отреагировать на это ходатайство до 11 сентября. Министерству юстиции Украины стало известно о существовании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятости судьи, рассматривающего дело о "скифском золоте".

В частности, по информации Минюста, судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК" ЮКОС ", то есть фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересантов в решении дела в пользу" Промнефтьстрой ". А представительство интересов" Промнефтьстрой "он осуществлял при тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев по делу о "скифском золоте".

Апелляционный суд Амстердама 16 июля принял предварительное решение по делу о "скифском золоте", заявив, что требует дополнительной информации от сторон.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине скифское золото, которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее.

Суд также постановил, что Украина должна компенсировать затраты на хранение коллекции музея Алларда Пирсона в Амстердаме.

В январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.

Пока идет судебная тяжба, "скифское золото" хранится в музее Алларда Пирсона.