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Зеленський прокоментував можливу участь США в "нормандському форматі"

Четвер, 26 вересня 2019, 08:18

Президент України Володимир Зеленський відзначає, що в разі відсутності прогресу в роботі "нормандського формату" має намір закликати приєднатися до нього як США і президента Дональда Трампа, так і інші держави і їх лідерів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський розповів у спілкуванні з журналістами після зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

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"Я звертався неодноразово до США. І перший раз, особисто, не телефоном, до президента Трампа, щоб він приєднався до вирішення всіх наших проблем: припинення війни і повернення всіх наших територій.

Але не для того, щоб зараз, коли ми чекаємо зустріч в "нормандському форматі", він приєднався. Зараз нам потрібно, перший раз в моєму політичному житті, зустрітися в тому форматі, який є", - сказав Зеленський.

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За його словами, якщо теперішній формат не буде працювати, "ми будемо залучати (США – Ред.), і не тільки Америку".

Зеленський також повідомив, що дата зустрічі глав держав і урядів країн нормандської четвірки поки не узгоджена.

"Ми говорили з пані Меркель з приводу дати. Дату ми чекаємо. Дата, на жаль, поки не узгоджена", - сказав він журналістам.

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