Зеленский прокомментировал возможное участие США в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в случае отсутствия прогресса в работе "нормандского формата" намерен призвать присоединиться к нему как США и президента Дональда Трампа, так и другие государства и их лидеров.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский рассказал в общении с журналистами после встречи с Трампом в Нью-Йорке.

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"Я обращался неоднократно к США. И первый раз, лично, не по телефону, к президенту Трампа, чтобы он присоединился к решению всех наших проблем: прекращения войны и возвращения всех наших территорий.

Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждем встречи в "нормандском формате", он присоединился. Сейчас нам нужно, первый раз в моей политической жизни, встретиться в том формате, который есть", - сказал Зеленский.

По его словам, если нынешний формат не будет работать, "мы будем привлекать (США - Ред.), и не только Америку".

Зеленский также сообщил, что дата встречи глав государств и правительств стран нормандской четверки пока не согласована.

"Мы говорили с госпожой Меркель по поводу даты. Дата мы ждем. Дата, к сожалению, пока не согласована", - сказал он журналистам.