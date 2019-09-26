Прем’єр Британії розгнівав парламент, згадавши вбиту депутатку в контексті Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зіткнувся з критикою депутатів після його заяви про те, що найкращий спосіб вшанувати пам'ять загиблої депутатки Джо Кокс - реалізувати Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Джо Кокс була вбита правим екстремістом у червні 2016 року, безпосередньо перед референдумом щодо членства Британії в ЄС. Вона виступала проти Brexit. Її вбивця Томас Мейр у момент скоєння злочину вигукнув "Britain first" - назва крайньо правої групи.

Джонсон заявив, що "найкращим способом вшанувати пам'ять Джо Кокс і, дійсно, найкращим способом об'єднати цю країну було б, я думаю, втілення Brexit".

Він виступав під час дебатів у Палаті громад наступного дня після того, як судді Верховного Суду ухвалили рішення, що призупинення роботи парламенту було незаконним.

Чоловік Кокс написав у Twitter, що йому "гидко від того, що ім'я Джо використовується таким чином".

"Найкращий спосіб вшанувати Джо - це всім нам (незалежно від наших поглядів) відстоювати те, у що ми віримо...але ніколи не демонізувати іншу сторону", - написав він.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив, що слова прем'єра є "ганебними".